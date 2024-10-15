Chevy Bolt второго поколения находится в разработке

С учётом сложившейся на рынке электромобилей ситуации и того, что многие бренды пересматривают свои стратегии, появление новой модели по цене не выше $30000 будет очень кстати. Chevrolet предлагала такой вариант на протяжении нескольких лет в виде моделей Bolt EV и EUV. Они выпускались с 2016 по 2021 год, а потом ещё с 2022 по конец 2023 года. После рекордного года продаж производство Bolt было всё же прекращено.

Chevrolet собирается перейти на другие платформы электромобилей, в частности на платформу Ultium, которая будет называться по-другому. При этом будет выпущено второе поколение Bolt в модельном ряду 2026 года. Были опасения, что, с учётом намёков производителя на более крупный автомобиль, цена может увеличиться.

На прошлой неделе президент GM Марк Ройсс заявил, что второе поколение Bolt будет стоить «немного дороже» модели 2023 года. На момент прекращения производства базовая цена хэтчбека Bolt EV составляла $25600. Модель в комплектации LT стоила от $27800. Ройсс отметил, что даже при такой низкой цене Bolt будет приносить прибыль.

Ройсс упомянул, что Bolt EUV станет частью семейства моделей Bolt. В этой линейке появится ещё более дешёвая модель. Это может мотивировать некоторых приобрести свой первый электромобиль, если они не готовы тратить большие суммы на Tesla и аналогичные модели.

Президент GM не сообщил подробностей о возвращении Bolt, кроме низкой цены. Было сказано, что в автомобиле будут использоваться новейшие технологии и более быстрая зарядка. Скорость зарядки, её доступность и беспокойство по поводу запаса хода являются наиболее актуальными вопросами последних лет. Многие бренды начали работать сообща над решением этих вопросов.

В настоящее время самый дешёвый электромобиль Chevrolet — Equinox EV — стоит $33600.