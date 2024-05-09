Очередной популярный седан уходит в прошлое из-за изменений покупательских предпочтений

Спустя 27 лет автопроизводитель Chevrolet во второй раз отказывается от производства автомобилей марки Malibu. Это седан среднего размера, который принесён в жертву ради перехода на электромобили. Производство будет прекращено в нынешнем ноябре.

General Motors вкладывает $390 млн в производство сборочного предприятия в Канзасе, где сейчас выпускается Malibu. Завод будет полностью отремонтирован, после чего перейдёт на производство электромобилей Bolt. В продажу он должен поступить в следующем году. Производство седанов падает, хотя Malibu всегда раскупали неплохо. В первом квартале нынешнего года было продано 32749 таких автомобилей, что больше, чем у моделей Bolt, Suburban, Tahoe, Blazer, а также у всех автомобилей Buick и Cadillac.

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Недавно в General Motors сообщили, что делают ставку на увеличение производства подключаемых гибридов из-за падения спроса на электромобили. В октябре было сказано, что автопроизводитель больше не имеет планов по выпуску 400000 электромобилей между 2022 и серединой 2024 года. Появление очередного электромобиля может перегрузить производственные мощности компании.

Прежде General Motors совместно с Honda разрабатывали модели Prologue и Acura ZDX на основе технологии Ultium. В октябре сотрудничество было прекращено и планы по совместному созданию недорогих электромобилей остались в прошлом. Также в январе прекратится производство модели Cadillac XT4 для переоснащения производственных линий. Затем XT4 и новый Bolt будут производиться на одних производственных линиях.

Последняя модель Malibu была не самым популярным семейным седаном на фоне конкурентов от Toyota, Honda и Hyundai. В модельном ряду нынешнего года изменения минимальные, поэтому многие ждали более крупных новшеств или полностью новую модель в будущем. Теперь очевидно, что этого не случится.