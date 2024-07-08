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Новый Chevrolet Equinox поступит в производство в конце августа
Информация о доступности комплектации Chevrolet Equinox 1LT пока не была названа

Электрический кроссовер Chevrolet Equinox EV продаётся не так долго, но уже готовится к выходу модель второго поколения. General Motors официально пока не заявляла о сроках, но есть информация, что производство стартует уже 26 августа. Впрочем, нельзя исключать возможность задержек.

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Модель Equinox EV добралась до дилеров в мае текущего года. Поначалу были доступны не все комплектации. Сначала поступили в продажу 2RS и 2RS Launch Edition. Затем последовали модификации 3RS, 3LT и 2LT.

Базовая цена Equinox EV в США составляет всего $34995. Столько стоит комплектация 1LT с передним приводом, которая уже отсутствует в продаже. В настоящее время самая доступная для покупки модель - 2LT FWD за $43295, что не назовёшь недорогим электромобилем.

Более дорогие комплектации являются ещё менее доступными для покупателей. 3RS с полным приводом стоит $50095 без учёта льгот. Это дороже по сравнению с BMW X3 xDrive 30i ($48900) и почти на уровне более роскошного BMW i4 eDrive35 ($52200). Для покупателей с ограниченным бюджетом GM готовит новую модель Bolt или, возможно, возродит Spark как компактный электрический кроссовер.

Equinox EV FWD обладает запасом хода 513 км, всего на одну милю уступая Tesla Model Y Long Range RWD. У полноприводного Equinox EV запас хода составляет 458 км. Зато здесь большая мощность, достигающая 290 л.с. против 210 л.с.

#автомобили #chevrolet
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