Запас хода нового электромобиля Chevy Silverado увеличился на 10%

Компания Chevrolet назвала стоимость электромобиля Silverado EV RST верхней категории. Она оказалась дешевле по сравнению со $105000, которые просили за комплектацию First-Edition в момент релиза в 2022 году. Теперь цена стартует от $94500. При этом запас хода вырос с прежних 644 км до 708 км.

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Пока неизвестно, какое количество этих электромобилей Chevrolet собирается выпустить. Общее число сделанных на электромобили Silverado заказов исчисляется сотнями тысяч. В любом случае, заказчикам придётся ждать довольно долго.

Помимо увеличения запаса хода, покупатели RST получат мощность 754 л.с. и крутящий момент 785 Нм вместо ранее обещанных 664 л.с. и 780 Нм. Это показатели на уровне GMC Sierra EV, которые делают возможной полезную нагрузку до 590 кг и буксировочную способность до 4536 кг.

Ещё владельцы этого автомобиля получат адаптивную пневмоническую подвеску, мультимедийный дисплей размером 17 дюймов, фиксированную стеклянную крышу и систему Multi-Flex Midgate. Поставки First-Edition RST должны стартовать в середине года, остальные модификации ожидаются позднее.