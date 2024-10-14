На Парижском автосалоне демонстрируют модели Mini JCW

В понедельник начинается Парижский автосалон, и Mini использует это событие для глобального представления первых в своей истории электрических моделей John Cooper Works (JCW), основанных на моделях Cooper Electric и Aceman. Обе выдают мощность 255 л.с. и 350 Н·м крутящего момента. Это позволяет разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с для первой и за 6,4 с для второй. Максимальная скорость обеих моделей составляет до 200 км/ч.

Как и в версиях SE этих же автомобилей, модели JCW используют батарею ёмкостью 54,2 кВт·ч. В новых моделях она даёт запас хода до 370 км для JCW Cooper Electric и 354 км для JCW Aceman. Эти данные рассчитаны по циклу WLTP, который даёт больше по сравнению с рейтингом американского агентства EPA.

Mini представляет собой британский автомобильный бренд, основанный в Оксфорде в 1969 году компанией British Leyland. С 2000 года он стал принадлежать BMW. Название Mini было заимствовано у оригинального автомобиля с таким же названием, который выпускался компаниями Austin и Morris, прежде чем стал отдельным брендом. В наши дни компания выпускает множество моделей, включая базовые версии Hardtop и Convertible, а также кроссоверы Aceman и Countryman.

Как и положено моделям JCW, в дизайне имеется немало красных акцентов Chili Red. Их можно увидеть на передних воздухозаборниках, крыше, суппортах тормозов и зеркальных колпаках. Логотипы John Cooper Works в красно-белой и чёрной расцветке украшают переднюю решётку каждого автомобиля. Эта же символика проецируется на землю при открытии дверей. Также установлены массивные боковые юбки. Сзади у каждого автомобиля расположено аэродинамически оптимизированное заднее крыло со специальными накладками для улучшения турбулентного потока воздуха возле задней двери.

Модели JCW Mini поступят в продажу в этом году, а пока производитель представляет Cooper S с элементами стиля JCW. На каждом автомобиле можно увидеть большой диффузор и пару красных отражателей. Электрическая модель JCW предложит 18-дюймовые колёса, а JCW Aceman — 19-дюймовые. С запоминающимися передними и задними бамперами, а также фирменным зелёным оттенком, отличить JCW от обычных моделей будет легко. Эти электромобили практически не отличаются от бензиновых версий Mini, таких как недавно представленный Mini Cooper Convertible 2025 года.

Уникальной особенностью стала система атмосферной подсветки, которая распространяется на панорамную крышу. В моделях JCW используется красно-чёрная расцветка, а чёрная синтетическая кожа сочетается с разноцветной трикотажной тканью и красной контрастной строчкой. Экран OLED размером 9,44 дюйма с операционной системой BMW OS9 управляет основными функциями автомобиля. Небольшая проекционная панель добавляет удобства водителю. На приборной панели и руле есть и физические кнопки, рычаги и переключатели. На руле есть и «педаль ускорения», которая временно даёт водителю дополнительные 27 л.с. для обгона.





Mini JCW Countryman 2025 года получит более мощный двигатель, жёсткую подвеску и более спортивный дизайн. Среди других особенностей можно назвать автоматический контроль скорости и дистанции, систему помощи при удержании полосы и парковочный комплекс с 12 ультразвуковыми датчиками и четырьмя камерами для автоматической парковки. Цены и дата релиза пока не названы.