Mini готовит прототип E электрической модели JCW

Автопроизводитель Mini готовится представить первую для себя электрическую модель автомобиля John Cooper Works. Это произойдёт осенью, а пока в нынешнем месяце автомобиль продемонстрируют на Фестивале скорости в Гудвуде, где он поучаствует в подъёме на холм.

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Дебют состоится в качестве прототипа E, а потом появится серийная модель. В прошлом году Mini уже выпустила несколько электромобилей, но значимость новой модели выше, поскольку электрическими становятся JCW. С бензиновыми двигателями они также будут выпускаться.

Прототип JCW покажут публике не впервые. В июне версия с двигателем внутреннего сгорания была продемонстрирована в рамках гонки «24 часа Нюрбургринга». Mini старается понравиться почитателям автоспорта и автомобилей с высокими характеристиками.

Прототип JCW E может иметь ряд компонентов, которые применяются в составе обычного Cooper Electric. Будут здесь и отличия. Это более агрессивные бамперы спереди и сзади, затемнённая передняя панель и внушительные боковые юбки. Диффузор и спойлер на крыше сзади указывают на то, что это спортивная модель.

Характеристики производительности пока не называются, но это должен быть мощный автомобиль. Стандартный Cooper SE имеет мощность 215 л.с., а бензиновый Cooper S — 201 л.с. Сходящая со сцены модель JCW имеет мощность 228 л.с., а от нового прототипа можно ждать минимум 250 л.с. Также в планах есть выпуск кабриолета JCW.