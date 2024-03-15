Первый взгляд на компактный кроссовер Mini

В преддверии релиза 24 апреля появилась информация относительно автомобиля Mini Cooper Aceman. Это электрический кроссовер, прежде прятавшийся под камуфляжем. За утечку данных следует благодарить китайское Министерство промышленности и информационных технологий.

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Электромобиль призван занять место между компактным Cooper Hardtop и более крупными кроссоверами. Он напоминает миниатюрный вариант модели Countryman Electric. В результате элементы стиля на меньшем корпусе выглядят не лучшим образом. Автомобиль больше похож на бюджетный кроссовер, нежели на компактную премиальную модель.

Ожидаются комплектации S и Cooper. Есть различия между спортивным вариантом и обычным. В первом случае будут предлагаться продвинутые светодиодные фары, серебристая бронзовая окантовка вокруг решётки радиатора и накладки на бампере, плюс логотип S на передней панели. Также логотип S есть на задней двери. Среди элементов дизайна можно назвать разные цвета боковых зеркал и варианты колёс размером от 17 до 19 дюймов. В разных странах предложения могут различаться.

Длина автомобиля составляет 409 см, высота 151 см, ширина 175 см. Электрическая трансмиссия обеспечивает колёсную базу размером 260 см, ненамного короче по сравнению с Audi Q3.

Электрическая трансмиссии должна быть та же, какая применяется в Cooper Hardtop. Мощность базовой модели составит 181 л.с. при ёмкости батареи 40,7 кВт*ч. Версия S получит мощность 215 л.с и аккумулятор 54,2 кВт*ч. Максимальная скорость здесь будет 170 км/ч.

Анонс автомобиля состоится 24 апреля в рамках Пекинского автосалона.