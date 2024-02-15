Базовая модель Mini Cooper Electric Classic выглядит стильно

Новый автомобиль Mini Cooper Electric Hardtop был представлен уже достаточно давно. Теперь этот автопроизводитель демонстрирует предложение начального уровня в комплектации Classic. Наверняка данная модель окажется в этой серии самой востребованной среди покупателей.

реклама

Хоть это и базовая модель, это не означает, что она дешёвая. Комплектация Classic предлагается в необычной расцветке с контрастной крышей и окрашенными зеркалами. На изображении показан жёлтый цвет Sunny Side Yellow с белыми зеркалами и чёрной крышей.

В этой комплектации есть светодиодные фары со световыми эффектами. Можно выбирать из разных дизайнов аэродинамических колёс размером 16-18 дюймов. Если есть желание получить ещё более стильный автомобиль, можно выбрать спортивную отделку JCW.

Внутренняя отделка двухцветная чёрно-синяя из трикотажного материала и сиденья с отделкой Vescin из синтетической кожи. Доступны чёрные и серые цвета с перфорированным узором.

Cooper Classic поддерживает активный круиз-контроль с отслеживанием дорожных условий и контролем расстояния до идущего впереди автомобиля. Ещё есть Parking Assistant для парковки в крупных городах почти автоматически.

В этой серии автомобилей применяются переработанные материалы. В модели Countryman Mini они вошли в состав приборной панели. В выпускаемых ограниченным тиражом Cooper SE Convertible из переработанных материалов сделаны колёса.

Cooper Electric начального уровня предлагает мощность 184 л.с. и крутящий момент 215 Нм. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,3 секунды. Производитель обещает улучшенную управляемость за счёт более длинной колёсной базы и увеличенной ширины.

Ёмкость аккумулятора составляет 40,7 кВт*ч, что даёт запас хода 305 км по WLTP. От 10% до 80% он заряжается за 20 минут.

Для любителей бензиновых двигателей недавно была представлена новая модель Mini Cooper.