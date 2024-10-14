Начало продаж модели Redmi Note 14 Pro 4G всё ближе

Бренд Redmi в конце сентября анонсировал смартфоны Note 14 Pro/Pro+ 5G. Компания также работает над версиями 4G, которые могут получить другие процессоры и более низкие цены. 4G-версия Redmi Note 14 Pro появилась в базе организации FCC с модельным номером 24116RACCG. Это позволило кое-что узнать о характеристиках устройства.

Аппарат обладает экраном POLED размером 6,67 дюйма с разрешением FHD+ (1080 x 2400). 5G-версия получила экран AMOLED такого же размера с чуть более высоким разрешением 1,5K (1220 x 2712).

В базе найдено четыре конфигурации устройства – 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5500 мА·ч, как и у версии 5G. С учётом более слабого процессора с более низким расходом энергии, он может превзойти вариант 5G по продолжительности работы, особенно с учётом более низкого разрешения экрана. Появление аппарата в базе данных IMEI говорит о скором релизе.

Предшественник, Redmi Note 13 Pro 4G, был представлен в январе с аккумулятором 5000 мА·ч. У него есть проводная зарядка мощностью 67 Вт и основная камера 200 Мп. На этот раз Redmi перешла на основной сенсор 50 Мп в версии 5G. Он же может использоваться и в варианте 4G.

Ожидается наличие процессора MediaTek, но конкретная модель неизвестна. Redmi Note 13 Pro 4G использует MediaTek Helio G99 Ultra, а Note 14 Pro 5G этого года работает на MediaTek Dimensity 7300 Ultra.