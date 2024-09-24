Redmi K80 получит телеобъектив

На этой неделе в Китае бренд Redmi собирается представить линейку смартфонов Note 14 Pro. В ноябре или декабре за ними последуют аппараты серии K80. В её состав войдут базовые варианты Redmi K80 и версия Pro. Очередная утечка информации рассказала о том, чего ждать от базовой версии.

Известный инсайдер под ником Smart Pikachu утверждает, что здесь будет защита от воды премиального уровня. У аппаратов Redmi K70 и K70 Pro вообще нет подобной защиты, поэтому производители сделают широкий шаг вперёд. Можно рассчитывать на появление IP68, а возможно, и IP69, особенно с учётом того, что у более доступного по цене Redmi Note 14 Pro точно будет рейтинг IP69.

Также сказано о наличии телеобъектива, способного делать макроснимки. Это также будет шагом вперёд по сравнению с Redmi K70, где есть три камеры, но телеобъектива нет. Задняя сторона должна быть выполнена из стекла.

Ёмкость аккумулятора нового устройства составит 6500 мАч. Также ожидается дисплей OLED с разрешением 2K, частотой 120 Гц, а ещё процессор Snapdragon 8 Gen 3. Модель Pro может получить ещё более крупный аккумулятор и быструю зарядку. За пределами Китая эти аппараты могут выйти как Poco F7 и F7 Pro.