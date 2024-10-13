Кенийский интернет-магазин опубликовал изображение A3 Pro с его характеристиками.

Хотя Xiaomi официально ещё не анонсировала новый смартфон Redmi A3 Pro, кенийский интернет-магазин уже опубликовал детальные спецификации этого устройства. Данный смартфон вызывает некий интерес, особенно учитывая отсутствие предыдущих моделей "Pro" в серии A. Также стоит уточнить, что его характеристики и особенности стали известны не благодаря высококачественным рендерам, а реальной фотографии устройства в плохом качестве.

Одним из ключевых обновлений в Redmi A3 Pro является переход от процессора MediaTek Helio G36, используемого в стандартной модели A3, к более мощному MediaTek Helio G81 Ultra. Этот чипсет получит до 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, вариант "Pro" оснащён 6,88-дюймовым IPS LCD дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что заметно выше 90 Гц у стандартного Redmi A3. Это обеспечивает более плавную работу при скроллинге и других сценариях использования. Дисплей имеет разрешение 720 x 1640 пикселей и защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Что касается системы камер в Redmi A3 Pro, то она также претерпела значительные изменения. Если в стандартном Redmi A3 используется двойная камера с основным 8-мегапиксельным датчиком, то в Pro версии ожидается 50-мегапиксельный основной датчик AI. Это существенное улучшение, хотя подробности о вторичной задней камере пока остаются неизвестными. Устройство оснащено батареей на 5160 мА*ч, что должно обеспечить длительную автономную работу. Однако в текущих спецификациях нет упоминаний о скорости зарядки.

Также известно, что безопасность в Redmi A3 Pro обеспечивается боковым сканером отпечатков пальцев, а также разблокировкой по лицу, что является удобным и надёжным методом биометрической аутентификации. Устройство также поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, и имеет слот для microSDXC карты, что позволяет расширить внутреннюю память.

Самым любопытным аспектом Redmi A3 Pro может быть его цена. Стоимость устройства составляет 13,999 кенийских шилингов (примерно 10 500 рублей), что делает его привлекательным вариантом для пользователей с самым минимальным бюджетом. Если просочившиеся характеристики окажутся правдой, это может сделать его одним из лидеров на рынке бюджетных смартфонов.