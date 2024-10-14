Полицейские Голливуда не пересядут на Tesla

Tesla не готова к работе в полиции, считают два начальника полиции в штате Калифорния в США. В интервью руководители полицейских департаментов Менло-Парка и Юкайи поделились своими мыслями о полном переходе на электромобили для служебного автопарка. Таков указ губернатора штата Гэвина Ньюсома. Согласно ему, к 2035 году все продаваемые в Калифорнии автомобили должны быть электрическими.

Начальники полиции Юкайи Седрик Крук и Менло-Парка Дэвид Норрис дали интервью. Крук приобрёл два Tesla Model 3 для своего подразделения. Сначала они предназначались для патрулирования, но позже были переведены на транспортировку руководящего состава. Норрис приобрёл три Model Y с увеличенным запасом хода для систематизированного пилотного исследования электромобилей в качестве патрульных автомобилей.

Оба сошлись во мнении, что у Model 3 и Model Y слишком тесный салон для полицейской работы, особенно после установки необходимого оборудования. Крук добавил, что на задних сиденьях можно разместить только одного задержанного. Офицерам в их служебном снаряжении сложно садиться в машину и выходить из неё. Он также отметил, что Tesla не подойдёт в перестрелке. На полицейских учениях учат прятаться за большим двигателем внутреннего сгорания, которого у электромобилей нет.

Норрис указал на проблемы Model Y с низким клиренсом, что ограничивает её способность преодолевать бордюры и ездить по бездорожью. Есть проблемы с «помехами автопилота» и многими другими неудобствами, поскольку у Tesla слишком много функций сосредоточено в одном месте. Оба начальника согласились, что зарядка также может считаться проблемным местом. Крук привёл пример, когда его детективам пришлось проехать чуть более 1000 км до Мексики. Если бы это была Tesla, пришлось бы делать долгую остановку для зарядки.

Поскольку Tesla не выпускает специально оборудованные для полицейской службы электромобили, полиции пришлось обращаться к сторонним компаниям, чтобы доработать автомобили. С традиционными полицейскими машинами это не вызывает проблем. Есть много занимающихся их доработкой компаний. Для Tesla такую работу может выполнить только одна компания, и на доработку двух Model 3 потребуется несколько месяцев.

Это не первый случай, когда полицейские департаменты выражают недовольство своими автомобилями Tesla. Они сообщали о схожих проблемах с ограниченным пространством и беспокойством по поводу запаса хода. Возможно, новый полицейский автомобиль на базе Cybertruck, который будет крупнее и даст больше пространства, сможет решить эти проблемы.