Nissan, Ford, BMW и Honda будут отдавать энергию электромобилей обратно в розетку

Трудно представить мир, в котором владельцы электромобилей захотят поделиться драгоценной энергией. Особенно с учётом длинной очереди, которая может ждать их на ближайшей зарядной станции. Если такая станция вообще найдётся. В компании Nissan полагают, что существует множество электромобилей, которые находятся на полном заряде и не используются. Там предлагают делиться этой энергией с электросетями в часы максимальных нагрузок.

Японский производитель решил присоединиться к группе из трёх других автопроизводителей в совместном предприятии. Его целью является облегчение использования сети и извлечение энергии из автомобилей.

Организация ChargeScape была основана в прошлом году и начала работу в нынешнем сентябре. Первоначально она состояла из BMW, Ford и Honda. Теперь туда вошла и Nissan в качестве инвестора с долей 25%, завершив формирование совместного предприятия. Это значительный шаг для проекта, который уже имел поддержку со стороны трёх гигантов автомобильной отрасли, а теперь увеличил свою значимость. Nissan является отличным инвестором, продав более 650 000 своих полностью электрических моделей LEAF с момента их появления в конце 2010 года.

Идея программы состоит в использовании программного обеспечения, способного помочь объединить транспортную сторону электрической энергии и коммунальных услуг. Мало кто говорит о том, что распространение электромобилей повышает нагрузку на электрические сети. Программное обеспечение ChargeScape поможет ограничивать зарядку электромобилей в моменты, когда энергосеть перегружена, или даже будет отправлять энергию обратно в сеть, когда это необходимо.

Естественно, владельцы электромобилей будут делиться энергией не даром. Они смогут зарабатывать бонусы, позволяя планировать свои сессии зарядки в зависимости от потребностей. Один автомобиль даст немного энергии, но десятки тысяч могут повлиять сильнее, особенно в районах с высоким потреблением электроэнергии. Правда, не каждый электромобиль может принять участие, поскольку не все они имеют двунаправленную зарядку, включая модели Tesla, за исключением Cybertruck.

Программное обеспечение ChargeScape может отслеживать информацию о зарядке в заданной области и передавать аналитику энергетическим компаниям для инициирования различных протоколов по ограничению зарядки или запросу энергии от участников. Дополнительная информация, включая данные о потреблении и информацию о пиковом спросе, также будет способствовать контролю за включением и отключением зарядки.