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Илон Маск представил роботакси Cybercab и фургон Robovan
Генеральный директор Tesla Илон Маск анонсировал прототип долгожданного роботакси

В четверг вечером Илон Маск провел презентацию на специальном мероприятии в студии Warner Bros в Калифорнии. На сцену его вывез новый автономный автомобиль «Cybercab». Он имеет футуристичный вид и оснащён открывающимися вверх дверями. Электромобиль лишён руля и педалей, используя индукционную зарядку вместо разъёма.

Tesla надеется начать производство Cybercab в 2026 году. Правда, сам Маск признаёт, что обычно бывает «немного оптимистичным» в своих прогнозах.

Компания также неожиданно представила гораздо более крупный автономный транспорт — Robovan. По словам Маска, он сможет перевозить людей или грузы.

Присутствующим было разрешено совершить экскурсию по студийному комплексу на одном из 20 Cybercab, которые Tesla привезла на мероприятие. Ранее в этом году в приложении Tesla была добавлена новая функция совместных поездок, которую планируется использовать для сервиса роботакси. Маск заявлял, что владелец Tesla-роботакси сможет компенсировать свои финансовые затраты на автомобиль, предоставляя его для автономных поездок, когда не использует его сам.

Tesla уже производит автомобили с расширенными автономными возможностями. И всё же водитель всегда должен присутствовать и контролировать управление. Опыт компании в области автономного вождения помогает ей в запуске полноценного сервиса роботакси. Правда, регуляторы должны сначала убедиться в безопасной работе автомобиля.

Tesla будет конкурировать с такими компаниями, как принадлежащая Alphabet Waymo и поддерживаемая GM Cruise. Они разрабатывают технологии автономных автомобилей на протяжении многих лет. Waymo использует свои роботакси для перевозки пассажиров на платной основе в нескольких городах, хотя сервис ограничен. Cruise столкнулась с серьёзными трудностями. Ряд инцидентов во время дорожных испытаний вынудил компанию приостановить операции в прошлом году. Сейчас она постепенно возвращается на общественные дороги.

#автомобили #tesla
Источник: digitaltrends.com
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