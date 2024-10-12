Lucid Motors продолжает наращивать продажи

Пока Tesla была занята анонсом моделей Cybercab и Robovan, конкуренты в виде Lucid Motors вынашивали собственные планы. Автопроизводитель занимался разработкой своего второго электромобиля в виде семиместного внедорожника, призванного составить конкуренцию Tesla Model X. В сентябре было объявлено, что тесты вошли в финальную фазу.

В прошлом месяце руководство Lucid собралось в Аризоне. Там был создан многофункциональный испытательный полигон, включающий прямые и извивающиеся дороги, плохие дороги, внедорожные участки и препятствия, а также площадку для испытаний на занос. Этот тестовый участок позволил внести последние штрихи во внедорожник перед ожидаемым началом производства в конце года.

Большая часть связанного с построением Gravity и испытаниями процесса показана на сайте Lucid в видеоформате. Здесь же можно заглянуть в лабораторию, где Lucid проводит краш-тесты и испытания подвески. Высокие характеристики и ожидаемая цена ниже $80 000, а также запас хода 708 км, превосходящий возможности Model X, вызывают больший интерес.

Lucid сообщила о росте продаж на 91% в третьем квартале по сравнению с прошлым годом. Это рекорд для компании, которая в этом году выпустила 7142 модели Lucid Air. Подобный успех привлекает внимание к запланированному на 2026 год автомобилю, который ожидается по цене ниже $50 000.