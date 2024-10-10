Хотя на рынке электромобилей наблюдаются признаки падения спроса, некоторые автопроизводители справляются лучше других. Новые инициативы компании Lucid Motors оправдали себя. Продажи модели Lucid Air в третьем квартале выросли на 91 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это новый рекорд для неё и третий рекордный квартал подряд.
Lucid Motors продала 2781 экземпляр седана Air за квартал. На рост продаж повлияло снижение цен и увеличение заводских субсидий на 28 %. Lucid предлагает $19403 на каждый автомобиль в виде стимулирующих выплат для помощи в реализации продукции.
Часть этих выплат приходится из кармана самой компании, но не всё. При аренде транспортных средств лизинговая компания может претендовать в США на федеральный налоговый кредит для электромобилей в размере $7500, что значительно увеличивает сумму компенсации. Для сравнения: Mercedes-Benz предлагал $21990 на каждый электромобиль EQS, чтобы повысить объёмы продаж.
Нынешние предложения по аренде от Lucid начинаются с $549 в месяц за модель Air Pure стоимостью $69900 с запасом хода в 676 км. Модель Air Grand Touring с запасом хода 824 км и мощностью 819 л. с. доступна за $849 в месяц.
Для достижения рекордных показателей Lucid продаёт имеющиеся на складе автомобили, а не производит новые. Компания заявила, что произвела 1805 автомобилей за квартал. Это на 16 % больше, чем годом ранее.
С такими результатами Lucid Motors может выполнить годовой прогноз по продажам. Компания в этом году выпустила 7142 автомобиля при прогнозе в 9000. Lucid уже превзошла результаты 2023 года, когда было поставлено 6001 автомобиль.
Компания сейчас готовится к запуску второй модели. Lucid Air Gravity — это электрический кроссовер, который может получить запас хода до 708 км и сможет разместить до семи человек. Ожидается, что производство начнётся позже в этом году. Lucid также планирует выпустить компактный среднеразмерный кроссовер в 2026 году. Это будет самая доступная модель по цене менее $50000.