На падающем рынке электромобилей Lucid продолжает увеличивать продажи

Хотя на рынке электромобилей наблюдаются признаки падения спроса, некоторые автопроизводители справляются лучше других. Новые инициативы компании Lucid Motors оправдали себя. Продажи модели Lucid Air в третьем квартале выросли на 91 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это новый рекорд для неё и третий рекордный квартал подряд.

Lucid Motors продала 2781 экземпляр седана Air за квартал. На рост продаж повлияло снижение цен и увеличение заводских субсидий на 28 %. Lucid предлагает $19403 на каждый автомобиль в виде стимулирующих выплат для помощи в реализации продукции.

Часть этих выплат приходится из кармана самой компании, но не всё. При аренде транспортных средств лизинговая компания может претендовать в США на федеральный налоговый кредит для электромобилей в размере $7500, что значительно увеличивает сумму компенсации. Для сравнения: Mercedes-Benz предлагал $21990 на каждый электромобиль EQS, чтобы повысить объёмы продаж.

Нынешние предложения по аренде от Lucid начинаются с $549 в месяц за модель Air Pure стоимостью $69900 с запасом хода в 676 км. Модель Air Grand Touring с запасом хода 824 км и мощностью 819 л. с. доступна за $849 в месяц.

Для достижения рекордных показателей Lucid продаёт имеющиеся на складе автомобили, а не производит новые. Компания заявила, что произвела 1805 автомобилей за квартал. Это на 16 % больше, чем годом ранее.

С такими результатами Lucid Motors может выполнить годовой прогноз по продажам. Компания в этом году выпустила 7142 автомобиля при прогнозе в 9000. Lucid уже превзошла результаты 2023 года, когда было поставлено 6001 автомобиль.

Компания сейчас готовится к запуску второй модели. Lucid Air Gravity — это электрический кроссовер, который может получить запас хода до 708 км и сможет разместить до семи человек. Ожидается, что производство начнётся позже в этом году. Lucid также планирует выпустить компактный среднеразмерный кроссовер в 2026 году. Это будет самая доступная модель по цене менее $50000.