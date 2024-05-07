Генеральный директор Lucid Питер Роулинсон говорит о приблизительной стоимости кроссовера в $48000

Автопроизводитель Lucid Motors огласил финансовые результаты первого квартал нынешнего года и попутно представил будущий электрический кроссовер. Его производство запланировано на 2026 год. Автомобиль станет конкурентом для Tesla Model Y, оказавшись наиболее дешёвым предложением данного производителя, обойдя по этому показателю модели Air и Gravity.

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Lucid Air является конкурентом Tesla Model S, Gravity будет противостоять Model X, тогда как кроссовер будет привлекателен для большего круга покупателей. Он описывается как автомобиль среднего размера, что также означает нацеленность на массовые продажи.

По словам генерального директора компании Питера Роулинсона, стартовая цена этой модели будет составлять примерно $48000. Это нельзя назвать дешёвым предложением, но самая дешёвая модель Air дороже на $22000. Глава Lucid уверен в способности компании произвести эффективный автомобиль в этом востребованном классе.

Эта эффективность означает в том числе уменьшение размера аккумуляторов. В результате будет меньше вес автомобиля и его цена, а вместе с этим снизится расход природных ресурсов.

Что касается более крупной модели Gravity, её производство запланировано на конец нынешнего года. Это первый внедеорожник данной компании, его стартовая цена будет около $80000. В автомобиль уместятся семь человек, его запас хода составляет 708 км. Для крупного внедорожника это хорошее значение, поскольку Tesla Model X может проезжать лишь 540 км между зарядками.

В первом квартале нынешнего года Lucid выпустила 1728 автомобилей, всего в этом году их должно быть около 9000. Доход за квартал у компании составил $172,7 млн.