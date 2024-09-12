Самый тонкий складной смартфон мира привлекает внимание покупателей

Выпущенный в прошлом году раскрывающийся в форме книги складной смартфон Honor Magic V2 привлёк большое внимание за счёт своего крайне тонкого корпуса. В Европе аппарат пользовался большим спросом, превосходя Samsung Galaxy Z Fold 5. Теперь выпущен новый смартфон и желающих купить его как минимум не меньше. Недавно был представлен аппарат следующего поколения — Honor Magic V3.

В Китае этот аппарат выпустили 12 июля, а международный дебют состоялся 5 сентября. Представители производителя утверждают, что в первый день продаж в Великобритании было сделано на 195% больше покупок, чем в первый день продаж аппаратов предыдущего поколения. Спрос настолько велик, что запасы подходят к концу, и в Европе их срочно нужно пополнять. Больше всего желающих приобрести красно-коричневый цветовой вариант.

Прошлогодний смартфон уже был достаточно тонким, но нынешний стал ещё тоньше. Чтобы не отстать, Samsung планирует выпустить более тонкий вариант Galaxy Z Fold Special Edition. До конца года он должен появиться в Китае и Южной Корее, но модель Honor всё равно останется самой тонкой из существующих.