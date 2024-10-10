Stellantis перестаёт продавать два автомобиля на двигателе Hemi V8

Медленная смерть V8 двигателя ускорилась, поскольку на этой неделе компания Stellantis объявила, что ранее доступные с 5,7-литровым Hemi V8 две модели больше не будут предлагать этот двигатель. Jeep Grand Cherokee L 2024 года больше не продаётся с 5,7-литровым V8. Последним вариантом остался 3,6-литровый V6.

Представитель Jeep заявил, что двигатель был выведен из производства в середине третьего квартала без официального анонса. Возможно, некоторые модели с V8 находятся на складах у дилеров или в процессе доставки, но заказать их больше нельзя. Jeep ранее прекратил выпуск V8 в двухрядной версии Grand Cherokee для модельного года 2023.

Также на этой неделе завершает карьеру Ram 1500 Classic. Это последняя модель полноразмерного Ram, которая продавалась наряду с новой как бюджетная альтернатива. Ram даже не осветила это событие в социальных сетях.

Jeep почти полностью исключил V8 из своего модельного ряда, оставив только Wrangler Rubicon 392 как последний автомобиль, предлагающий 6,4-литровый Hemi. Dodge Durango является последним автомобилем в модельном ряде Stellantis, использующим 5,7-литровый Hemi V8, но и его дни сочтены.

V8 по большей части меняют на 3,0-литровый твин-турбо Hurricane с рядным шестицилиндровым двигателем мощностью до 540 л.с. в версии High Output. Предположительно, Jeep заменит V6 в Grand Cherokee на четырёхцилиндровый двигатель, который будет предложен наряду с гибридным 4xe в двухрядной версии.

Уход Ram Classic был ожидаем, став серьёзным потрясением для этой марки грузовиков. Данный пикап четвёртого поколения начал выпускаться ещё в 2009 году как Dodge Ram, прежде чем грузовики были выделены в отдельный бренд. Даже когда в 2019 году его заменил пикап пятого поколения Ram 1500, он был переименован в Classic и продавался наряду с новым. Chevrolet сделала нечто подобное с Silverado 1500, но это длилось всего один год, а не пять.

Покупатели могли приобрести Ram 1500 Classic Tradesman 2024 года за $38705 без учёта расходов на доставку. Для сравнения, 2025 Ram 1500 лишь немного дороже — $40275. Неясно, было ли решение о прекращении выпуска Classic связано с низкими продажами или Ram просто наконец решил, что пришло время его списать. Линейка 1500 теперь будет состоять исключительно из шестицилиндровых двигателей: Pentastar и Hurricane.