По мнению главы компании, заградительные пошлины лишат европейские и американские фирмы стимулов к развитию

Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес заявил, что для того чтобы успешно конкурировать с китайскими производителями электромобилей, необходимо перенять их подход к сокращению производственных затрат, добавив, что западным компаниям следует «стать более похожими на китайцев». Как сообщает Carscoops, этот комментарий Таварес сделал после своей критики новых европейских пошлин на электромобили из Китая.

Таварес охарактеризовал новые тарифы как серьезную преграду для западных автопроизводителей, отметив, что они не вдохновят местные компании на разработку технологий, которые могли бы улучшить их конкурентные позиции. В то же время Stellantis активно сотрудничает с Китаем: в прошлом году компания приобрела 21% акций китайского стартапа Leapmotor и создала с ним совместное предприятие, получив эксклюзивные права на производство и продажу автомобилей этой марки за пределами Китая. Совсем недавно Stellantis представила первые модели Leapmotor на европейском рынке.

Планы компании Leapmotor International, в которой 51% акций принадлежит Stellantis, нацелены на рынок Северной Америки, однако концерн может столкнуться с трудностями. Администрация Байдена недавно приняла решение о запрете использования китайского программного обеспечения и оборудования в автомобилях, продаваемых в США, что означает, что простая организация сборки из комплектующих Leapmotor, как это делалось в Польше, будет невозможна.

Помимо Stellantis, другие западные автопроизводители также перенимают китайский опыт в области электромобилей. Например, Volkswagen сотрудничает с XPeng для разработки новых моделей, а Audi работает совместно с SAIC.