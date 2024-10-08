Несмотря на то, что текущее поколение Jeep Compass выпускается уже восемь лет, модель пользуется популярностью.

Jeep готовит к выпуску новое поколение своего популярного кроссовера Compass, который обещает стать еще более привлекательным для покупателей. Новинка будет доступна с разными типами двигателей: бензиновыми, гибридными и даже полностью электрическими. Это большой шаг вперед, учитывая, что текущая модель Jeep Compass находится на рынке уже восемь лет, но все еще пользуется спросом. В этом году в США было продано более 84 тысяч этих машин, что на 18% больше, чем в прошлом году.

Jeep уже начал подогревать поклонников, показав первые изображения нового Compass. Ожидается, что автомобиль получит современную платформу STLA Medium, которая позволит создать полностью электрическую версию. Но для тех, кто предпочитает традиционные двигатели, в линейке сохранятся и такие варианты.

Производство нового Compass начнется в Италии на заводе Stellantis' Melfi уже в следующем году, а затем расширится и на другие регионы, включая Северную Америку, к 2026 году. В США новый Compass займет место между совершенно новым Renegade и более крупным Recon, а также еще одним, пока не анонсированным внедорожником. Все эти модели должны появиться на рынке к 2027 году.

Jeep называет новый Compass «самой глобально доступной моделью компании», что подчеркивает их стремление сделать автомобиль доступным для широкого круга покупателей по всему миру.