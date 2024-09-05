В своем последнем видео автомобильный канал Out of Spec протестировал Lucid Air Grand Touring мощностью 819 л.с. на стандартной скорости 112 км/ч час по шоссе. Запас хода при этом составил 804 км.

Lucid Motors, американская компания по производству автомобилей, в июле этого года представила свою новейшую модель электрического седана — Lucid Air 2025. Агентство по охране окружающей среды США назвало его «самым эффективным электромобилем в мире», так как он потребляет всего 1 кВт•ч на каждые 8 километров.

Все версии Lucid Air 2025 комплектуются тепловыми насосами и имеют стартовую цену от 70 000 долларов, предлагая запас хода примерно 675 километров. Более дорогая версия модели обеспечивает впечатляющие 820 км за цену 110 900 долларов.

В своем последнем тесте канал Out of Spec проверил Lucid Air Grand Touring, развивающий мощность 819 л.с., на стандартной скорости 112 км/ч по шоссе. В результате он проехал 804 км, став первым автомобилем в истории тестов канала, который смог преодолеть такую дистанцию на данной скорости.

Lucid Air 2025 не только устанавливает новые стандарты в области эффективности, но и демонстрирует передовые технологии, которые делают его одним из самых желанных электромобилей на рынке. Уникальная комбинация мощного электрического мотора и продуманной аэродинамики позволяет автомобилю достигать таких впечатляющих показателей, как запас хода и экономия энергии. Это свидетельствует о том, что Lucid Motors уделяет пристальное внимание не только производительности, но и экологии.

Кроме того, Lucid Air 2025 позволяет владельцам насладиться роскошным интерьером и высокотехнологичными функциями. Каждая модель предлагает современную мультимедийную систему, адаптивный круиз-контроль и множество других опций, которые делают каждую поездку комфортной и безопасной. Бренд также обещает гарантии высокого уровня обслуживания, что укрепляет доверие к марке.

Это сочетание производительности, эффективности и роскоши делает Lucid Air 2025 настоящим конкурентом на рынке электромобилей, который, безусловно, привлечет внимание как экологически сознательных потребителей, так и тех, кто ищет высокие технологии в своих автомобилях.