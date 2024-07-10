Lucid Air оказались с «глюком».

Компания Lucid Group рассказала об отзыве более пяти тысяч своих электромобилей класса Lux модели Air, выпущенных в прошлом и позапрошлом годах. Причина отзыва - ошибка в ПО, которая может привести к внезапной потере мощности. Об этом сообщает Национальная администрация безопасности дорожного движения США.

Не только это стало проблемой для Lucid. Производитель также столкнулся с необходимостью отозвать около 7,5 тысячи автомобилей Air, выпущенных с 2022 по 2024г., из-за неполадок с нагревателем охлаждающей жидкости. Эта проблема может помешать должному размораживанию лобового стекла, что создает риск для безопасности водителя и пассажиров.

реклама

В ответ на эти проблемы, Lucid в июне выпустила обновления ПО. Одно из обновлений направлено на исправление ошибки, вызывающей потерю мощности, а другое - на выявление и предупреждение водителей о неисправности нагревателя охлаждающей жидкости.

Эти отзывы касаются значительного числа автомобилей и подчеркивают важность своевременного обновления ПО для обеспечения безопасности и надежности транспортных средств. Lucid Group, известная своими инновациями в области электромобилей, активно работает над устранением выявленных недостатков, чтобы гарантировать высокий уровень удовлетворенности и безопасности своих клиентов.