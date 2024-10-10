Кроссовер, который может быть предвестником нового Tiguan.

Компания Volkswagen представила новый семиместный кроссовер, который может быть предвестником нового Tiguan. Перед европейским дебютом нового Tayron компания Volkswagen сообщила, что различаться будут не только двигатели и трансмиссии, но и дизайн и опции. Tayron успешно зарекомендовал себя в Китае с 2018 года. Европа же выглядит перспективным рынком для модели, занимающей промежуточное положение между Touareg и меньшим европейским Tiguan. В США появится что-то другое, но с некоторыми сходствами. Это произойдёт до конца года.

В Европе по-прежнему предлагается дизельный двигатель и Tayron оснащается автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. В США будет предлагаться традиционный «автомат» с гидротрансформатором.

Большинство двигателей передаёт мощность на передние колёса, но более мощные дизели доступны только с полным приводом. Максимальная буксировочная способность составляет до 2500 кг.

Длина авто составляет 477 см, что на 23 см больше, чем у европейского Tiguan. Колёсная база — 279 см, ширина — 185 см, высота — 166 см. Это позволяет разместить третий ряд сидений, что даёт до семи мест. Если только вы не выбрали подключаемый гибрид eHybrid, батарея которого обеспечивает более 100 км пробега по циклу WLTP, но ограничивает Tayron двухрядной компоновкой.

Объём багажника за последним рядом варьируется от 345 л до 885 л.с. в зависимости от конфигурации (чем больше сидений, тем меньше места). Если выбрать PHEV (подключаемый гибрид), объём снижается до 705 л.с. Сложив третий ряд, получается 2090 л у пятиместной версии с ДВС, 1900 л у семиместной версии и 1915 л.с. у подключаемого гибрида.

Внутри находится 15-дюймовый горизонтальный сенсорный экран с физическими элементами управления. Есть они и на рулевом колесе. Наличие ткани ArtVelours Eco из микрофибры придаёт премиальный вид, создавая ощущение дорогой алькантары. Пока неясно, насколько эта ткань приятна на ощупь и как она будет изнашиваться, но такие материалы зачастую долговечны.





Дизайн можно назвать промежуточным между электромобилями с логотипом ID и традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания и гибридами. Он сочетает в себе чуть более премиальный вид, особенно в исполнении R-Line, благодаря «плавнику» на задней стойке. В Европе стоимость начинается от 45475 евро.