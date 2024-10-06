Генеральный директор Volkswagen Херберт Обермо выступил с критикой плана Европейского Союза о введении тарифов на китайские электромобили. Он настаивает на необходимости поощрения инвестиций в Европу вместо карательных мер, которые могут негативно сказаться на автомобильной отрасли.

Агентство Reuters сообщает, что генеральный директор Volkswagen Херберт Обермо выразил свою позицию относительно тарифов на электромобили, производимые в Китае. Он считает, что Европейскому Союзу следует изменить стратегию и сосредоточиться на привлечении инвестиций.

В интервью газете Sunday Bild Обермо подчеркнул, что вместо введения тарифов на китайские электромобили, ЕС должен создавать условия для привлечения инвестиций в европейскую экономику. Он заявил, что компании, которые готовы инвестировать в Европу и создавать рабочие места, должны получать преимущества от тарифной политики.

Несмотря на возражения со стороны Германии и местных автопроизводителей, Европейская комиссия продолжает продвигать планы по введению тарифов, которые могут достигать 45% на электромобили китайского производства. Это решение может обернуться значительными дополнительными расходами для автомобильных компаний, поскольку они столкнутся с миллиардами долларов в виде новых сборов на импорт.

Европейская комиссия объясняет свои действия необходимостью ответить на политику Китая, которую она считает несправедливой из-за субсидий. В то же время, представители комиссии заявили о намерении продолжать переговоры с китайскими властями, что может привести к изменению текущей ситуации.

Обермо также отметил, что если Китай решит ввести ответные тарифы на товары из Европы, это негативно отразится на европейских автопроизводителях. Он призвал к более конструктивному диалогу, который мог бы привести к взаимовыгодным соглашениям между двумя регионами.