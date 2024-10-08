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СтарыйДед
Чипсеты Dimensity от MediaTek теперь оптимизированы для Google Gemini Nano с функцией Multimodality
Особенно выделяется мобильный чипсет Dimensity 9400, который появится в скором времени.

На днях компания MediaTek сделала значительное объявление, которое означает новый этап в развитии искусственного интеллекта (ИИ) в мобильных устройствах. Она объявила, что её платформы Dimensity теперь оптимизированы для поддержки Gemini Nano от Google, оснащённой новыми мультимодальными возможностями. Главным акцентом этого объявления является предстоящий флагманский мобильный чипсет Dimensity 9400, который планируется запустить уже в этом месяце. Этот чипсет станет первым в линейке Dimensity, поддерживающим Gemini Nano с мультимодальными возможностями. Dimensity 9400 оснащён новым процессором нейронных сетей (NPU) 8-го поколения, который обеспечивает аппаратное ускорение для обработки текста, изображений и речи.

Gemini Nano, разработанная Google, представляет собой одну из самых мощных моделей генеративного ИИ, предназначенную для работы на мобильных устройствах. До этого она была доступна только на устройствах Pixel 9 серии, оснащённых чипсетом Tensor G4. Теперь, благодаря партнерству MediaTek и Google, эта технология будет доступна на более широком спектре устройств. Мультимодальные возможности Gemini Nano позволяют устройствам понимать контекст в тексте, изображениях и аудио, что открывает новые горизонты для различных приложений. Например, пользователи смогут делать снимки и получать подробные описания того, что было запечатлено, без необходимости обращения к серверам через Интернет.

Партнерство MediaTek с Google подчеркивает общее видение внедрения опыта генеративного ИИ в экосистему Android. Это сотрудничество является большим шагом вперед в продвижении сложных моделей ИИ, работающих на устройстве. Быстрое внедрение Gemini Nano отражает постоянную поддержку MediaTek программы языковых моделей (LLM) от Google, оптимизированной для задач на устройствах. Помимо Dimensity 9400, MediaTek также планирует интегрировать поддержку Gemini Nano в другие чипсеты с поддержкой генеративного ИИ. Это означает, что устройства, оснащённые чипсетами Dimensity 9300+, также могут получить поддержку мультимодальной Gemini Nano в будущем. Например, недавно выпущенная серия планшетов Samsung Galaxy Tab S10, оснащённая чипсетом Dimensity 9300+, может стать одной из первых, которая получит эти продвинутые возможности.

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