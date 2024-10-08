Snapdragon 8 Gen 4 выпустят в двух разновидностях

Скоро состоится ежегодный саммит Qualcomm, а в преддверии этого события появляются всё новые сведения относительно флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 4. Предполагаемая спецификация этого чипа была опубликована в Twitter пользователем Jukanlosreve. Скриншоты показывают, что Snapdragon 8 Gen 4 может появиться в двух вариантах: SM8750 и SM8750P. Первый поддерживает как mmWave, так и sub-6 5G.

Что касается графики, чип получит графический процессор Adreno 8-й серии. Он будет поддерживать дисплеи с разрешением до 3840 x 2560 при максимальной частоте 144 Гц. Слухи добавляют, что он будет поддерживать HDR10/10+, HDR Vivid, Dolby Vision HDR.

В спецификации говорится, что SD 8 Gen 4 будет поддерживать «более старый» стандарт оперативной памяти LPDDR5X вместо LPDDR6. Будет поддержка хранилищ типа UFS 4.0. Пользователи и производители могут рассчитывать на скорости чтения 4500 МБ/с и записи 4000 МБ/с.

Искусственный интеллект был главной темой запуска Snapdragon 8 Gen 3. Так будет и в этом году. Hexagon Tensor Processor предоставит возможности использования ИИ. Это генеративный ИИ, шумоподавление, суперразрешение, улучшение изображения и многое другое.

Согласно тестам, графический процессор Adreno достиг скорости, превышающей возможности Apple M2.