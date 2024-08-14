Иван Эспиноза объяснил в интервью: «Наша будущая интерпретация по-настоящему высокопроизводительного автомобиля, вероятно, будет электрифицированной. Это связано не только с направлением нашего бренда, но и с новыми нормами выбросов. Это подталкивает нас в данном направлении».

В свете стремительного перехода автомобильной индустрии к устойчивым технологиям, переход Nissan GT-R к электроэнергии знаменует собой не только эволюцию модели, но и целую эпоху в мире спортивных автомобилей. На фоне глобальных трендов, направленных на уменьшение углеродных выбросов, идея о создании электрического GT-R открывает новые горизонты для производительности и эффективности.

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Иван Эспиноза отметил, что новая версия GT-R будет сохранять традиции марки, такие как высокая мощность, точность управления и выдающаяся динамика. Однако в комбинации с электродвигателями и современными технологиями, такими как система полного привода e-4ORCE, новый GT-R обещает переосмыслить понятие «скорость» и «дорожная адаптация».

Инновации в области аккумуляторов также предвещают значительные улучшения в пробеге и времени зарядки, что сделает автомобиль не только высокопроизводительным, но и более практичным для повседневной эксплуатации. Nissan GT-R, как символ японского автомобилестроения, продолжит вдохновлять автолюбителей, отражая гармонию между традициями и будущим.

"Наша будущая интерпретация по-настоящему высокопроизводительного автомобиля, вероятно, будет электрифицированной. Это связано не только с направлением нашего бренда, но и с новыми нормами выбросов", — отметил Эспиноза.

Компанию также радует возвращение моделей Nismo: "Некоторые из наших важных моделей будут иметь версии Nismo. Электрические спортивные автомобили помогут нам выйти на новые рынки, ранее ограниченные для нас."

Кроме того, Nissan недавно представила в Европе электрическую модель Ariya Nismo, что подчеркивает стремление компании к инновациям. В марте этого года Nissan также представил GT-R 2025 года в Японии, который станет символом новой эры электрификации в мире автомобилей.