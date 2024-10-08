Аккумуляторные батареи авто могут перегреваться во время быстрой зарядки.

Как сообщает Auto Evolution, японский автопроизводитель Nissan отзывает почти 25 тысяч экземпляров электромобилей Leaf, выпускавшихся с августа 2019 года по ноябрь 2020 года. Причина – возможный перегрев аккумуляторных батарей при использовании ускоренной зарядки, который в ряде случаев способен привести к возгоранию. В настоящий момент компания уже разослала владельцам проблемных электрокаров предупреждения о недопустимости использования быстрой зарядки. Ожидается, что проблема будет решена посредством обновления программного обеспечения в ноябре текущего года, но, как считают эксперты, в ряде случаев может потребоваться замена аккумуляторных батарей.

Возгорания электрокаров, хотя и случаются достаточно редко, как правило, являются значительной проблемой для пожарных — ни вода, ни специальные огнетушащие средства не способны полностью и необратимо прекратить процесс горения литийсодержащих аккумуляторов. Даже если потушить горящие батареи, они могут повторно самовозгораться в течение еще 4-16 часов, поэтому на месте инцидента обычно остаются дежурить 1-2 пожарных расчета.