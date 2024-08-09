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Финансовый портфель
В Россию поступил обновленный Nissan Patrol SE Platinum City за 8,9 млн рублей
Этот прямой конкурент Toyota Land Cruiser 300, представленный комплектацией SE Platinum City, оценен в 8,9 млн рублей — TLC 300 чуть дороже, около 9,5-10 млн рублей.

В Россию поступил обновленный Nissan Patrol шестого поколения — твердый соперник Toyota Land Cruiser 300. Модель, представленная в комплектации SE Platinum City, предлагается по цене 8,9 миллиона рублей, что несколько ниже стоимости TLC 300, которая колеблется в пределах 9,5-10 миллионов рублей.

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Nissan Patrol оснащен 4,0-литровым бензиновым двигателем V6, развивающим мощность в 275 л.с. Эта силовая установка работает в паре с автоматической трансмиссией и системой полного привода. Кроме того, автомобиль предлагает комфортный кожаный салон, полный набор подушек безопасности, два экрана на передней панели и современную мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.



Дополнительно, в Nissan Patrol предусмотрены современные системы безопасности, такие как адаптивный круиз-контроль и контроль слепых зон. Комплекс информационно-развлекательных систем позволяет интегрировать смартфоны, обеспечивая удобный доступ к навигации и мультимедийному контенту. 

Неоспоримым преимуществом является и статус бренда. Nissan Patrol, как правило, ассоциируется с высоким качеством, прочностью и престижем. Все эти факторы делают Nissan Patrol привлельным вариантов на рынке внедорожников.

#внедорожник #4 #полный привод #0-литровый v6 #nissan patrol #se platinum city #toyota land cruiser 300 #внедорожные характеристики #кожаный салон #мультимедийная система
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