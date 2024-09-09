Очередной производитель признал падение спроса на электромобили

Отказавшихся от первоначальных планов по выпуску электромобилей автопроизводителей становится всё больше. В число последних вошла компания Volvo, которая также приняла решение переосмыслить свою стратегию. Ещё Toyota на ближайшие два года уменьшает планы по выпуску электромобилей на 33%.

Японское издание Nikkei сообщает, что Toyota снизила прогноз мирового производства электромобилей в 2026 году с 1,5 млн до 1 млн экземпляров. Решение уменьшить объём производства связано с сокращением спроса. Компания уже связалась со своими поставщиками, поставив их в известность об этом решении.

Вместо чистых электромобилей Toyota сосредоточит свои усилия на гибридных моделях и водородных технологиях. Пока единственным чистым электромобилем Toyota является bZ4X. В прошлом году их было продано чуть больше 100 000 экземпляров, а за первые семь месяцев нынешнего года их купили 80 000 раз. Таким образом, в этом году продажи могут вырасти, но до цели в 400 000 электромобилей в 2025 году далеко.

В ближайшие годы Toyota собирается представить новые модели и ещё больше гибридных автомобилей. Должна появиться Toyota Highlander и модель с вероятным названием bZ3X.

Планы по разработке и производству нового поколения аккумуляторов и твердотельных батарей были одобрены и сертифицированы Министерством экономики, торговли и промышленности (METI) в рамках «Плана обеспечения поставок аккумуляторов» японского правительства.

Toyota не собирается отказываться от электромобилей полностью. Государственные субсидии должны помочь компании продолжить разработку аккумуляторов. Nissan, Mazda, Subaru и производитель аккумуляторов Panasonic тоже получили поддержку правительства на сумму $6,58 млрд.