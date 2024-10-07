Macrumors считает, что этот ноутбук был продан в закрытой группе Facebook в конце сентября. Фотографии упаковки ранее публиковал инсайдер ShrimpApplePro.

Известный блогер Wylsacom недавно поделился на своем YouTube-канале распаковкой неанонсированного 14-дюймового MacBook Pro, оснащенного чипом Apple M4. Видео быстро распространилось среди крупных медиа-ресурсов, таких как Bloomberg и Macrumors, привлекая внимание общественности и инсайдеров.

По данным Macrumors, этот новый MacBook Pro появился на рынке благодаря закрытой продаже в Facebook в конце сентября. До этого известный инсайдер ShrimpApplePro опубликовал фотографии упаковки устройства. На коробке указаны ключевые технические характеристики, в том числе наличие 10-ядерного чипа M4, что является значительным улучшением по сравнению с текущей моделью с чипом M3, имеющим 8 ядер.

Одной из главных новинок 14-дюймового MacBook Pro стало использование чипа M4, который по результатам тестов Geekbench 6 обещает быть на 25% быстрее, чем его предшественник, чип M3. Следует отметить, что Apple уже представила чип M4 в iPad Pro в мае этого года, и подтвердилось, что он обладает до 10 ядер ЦП и до 25% большей производительностью, чем M3.

Слухи о том, что минимальный объем оперативной памяти в будущих моделях MacBook составит 16 ГБ, подтвердились. В новом 14-дюймовом MacBook Pro 2024 года этот объем оперативной памяти станет стандартом, что обеспечит пользователям значительно больше возможностей для многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями. Кроме того, устройство будет оснащено тремя портами Thunderbolt 4, что на один порт больше по сравнению с текущей моделью.

Авторитетный журналист Марк Гурман из Bloomberg подтвердил свои ожидания о том, что Apple официально представит новые компьютеры Mac с чипами M4 уже в конце октября 2024 года. Более того, первые устройства поступят в продажу 1 ноября.