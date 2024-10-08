Подробности о счетах за материалы iPhone 16 Pro Max поступили от агентства TD Cowen. Общая стоимость производства модели iPhone 16 Pro Max 256 ГБ для Apple выросла незначительно, примерно на 30$ по сравнению с моделью 15 Pro Max.

Apple тратит 485 долларов США на производство iPhone 16 Pro Max, в то время как компания тратила 453 доллара США в производство одной модели iPhone 15 Pro Max.

Более высокую стоимость производства iPhone 16 Pro Max можно объяснить новым дисплеем и камерой, которые стоят $80 и занимают большую часть денег на компоненты для нового iPhone. Новая кнопка управления камерой на 16 Pro Max стоит 19$, новый блок оперативной памяти стоит 17$ , а новый чипсет A18 Pro Bionic стоит 45$ для каждой модели.

Если судить по этим расходам на компоненты и фактической цене продажи в размере $1199 в США, можно увидеть, что Apple получает большую прибыль, продавая новые премиальные iPhone. При этом компания также несет другие расходы, такие как маркетинг, упаковка, персонал и технические инновации, добавленные к новой модели.

Новый iPhone 16 Pro Max имеет 6,9-дюймовый дисплей ProMotion OLED и работают на чипсете A18 Pro. Он по-прежнему оснащен тройной системой камер, а размер батареи был увеличен для поддержки его экрана и уровней мощности.