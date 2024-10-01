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Показаны цветовые варианты смартфонов Samsung Galaxy A16 5G и 4G
Утечка рассказала о ценах на Samsung Galaxy A16 5G и 4G

Samsung готовится к анонсу и началу продаж бюджетных смартфонов Galaxy A16 5G и 4G. В преддверии этого события всё чаще начинают появляться утечки данных о них. Дата релиза пока не раскрыта, но аппараты ждут осенью.

Недавние утечки показали цвета моделей 5G и 4G. Galaxy A16 5G будет доступен с глянцевой задней панелью в цветах «Синий чёрный», «Серый» и «Светло-зелёный». Ранее сообщалось, что «Золотой» цвет может заменить «Серый». Версия LTE будет иметь цвета «Чёрный», «Светло-зелёный» и «Серый». Названия цветов могут совпадать, но оттенки между двумя моделями немного различаются.

Также утечки намекают на наличие основной камеры 50 Мп и аккумулятора 5000 мАч. Среди других характеристик экран 6,7 дюйма с частотой 90 Гц, процессор Exynos 1330 или Dimensity 6300, 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ хранилища. Уровень защиты от пыли и воды будет IP54. Информация о 4G модели более ограничена. Там ждут минимум 128 ГБ хранилища.

Сильной стороной этих аппаратов, помимо многочисленных конфигураций памяти, станет поддержка Android и патчей безопасности на протяжении шести лет.

Сообщается также, что в Европе версии на 128 ГБ будут стоить 210 и 240 евро за 4G и 5G соответственно.

#смартфоны #samsung
Источник: phonearena.com
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