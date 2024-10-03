Как видно из используемых чипсетов, смартфон получит две версии с поддержкой сетей 4G и 5G

Samsung собирается выпустить смартфон Galaxy A16 в вариантах 4G и 5G с заметными обновлениями по сравнению с предшественником. Европейская розница раскрыла его полные характеристики.

Согласно появившейся информации, Galaxy A16 может похвастаться 6,7-дюймовым Super AMOLED экраном, что больше 6,5-дюймового экрана у текущей модели Galaxy A15. Он предлагает разрешение Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 800 нит. Эта модель знаменует собой первую в серии Galaxy A1X от Samsung, которая включает рейтинг защиты IP54, что обеспечивает защиту от брызг и пыли. Кроме того, толщина смартфона теперь составляет 7,9 мм вместо 8,4 мм у предшественника.

Ожидается, что модель с поддержкой сетей 4G будет работать на чипсете MediaTek Helio G99, в то время как вариант 5G будет использовать собственный чипсет Samsung Exynos 1330 в Европе. Другие регионы, включая Индию и Таиланд, могут получить модель 5G на базе чипсета Dimensity 6300. Обе версии поставляются с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, а дополнительных конфигураций памяти для европейского рынка не запланировано.

Для фотосъемки смартфон получил задний модуль, включающий 50-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельный макрообъектив, а также 13-мегапиксельную фронтальную селфи-камеру. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 25 Вт.

Серия Galaxy A16 получит шестилетнюю поддержку программного обеспечения, включая обновления операционной системы и исправления безопасности, что значительно повышает ценность устройства для экономных пользователей. Хотя точная дата выхода новинки пока неизвестна, утечка намекает на возможное окно запуска в декабре 2024 года.

Также можно упомянуть, что Samsung активно тестирует смартфон Galaxy A56, недавно обнаруженный в базе данных Geekbench, подтверждая, что он будет оснащен чипсетом Exynos 1580. Этот процессор работает примерно так же, как Snapdragon 888, что указывает на высокую производительность среднего уровня для устройства 2025 года.