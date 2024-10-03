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Представлен Vivo X200 Pro с новейшим SoC Mediatek Dimensity 9400 и другими характеристиками
Ожидаемая премьера нового флагмана от Vivo, модель X200 Pro, намечена на середину октября, однако в сети уже появились подробные характеристики этого устройства. Vivo X200 Pro станет одним из первых смартфонов на базе новейшей однокристальной системы Mediatek Dimensity 9400, что обещает пользователям высокую производительность и энергоэффективность.


Смартфон получит изогнутый OLED-экран с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1,5K. Частота обновления экрана составит 120 Гц, что обеспечит плавный интерфейс и комфортный просмотр мультимедиа.

Основная камера Vivo X200 Pro будет представлена тройным модулем. Главный сенсор — это 50-мегапиксельный датчик Sony LYT-818 с оптическим форматом 1/1,28 дюйма и системой оптической стабилизации (OIS). Второй модуль включает 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор, а третий — перископный модуль с 200-мегапиксельным датчиком Samsung ISOCELL HP9. Этот модуль обеспечит 3,7-кратный оптический зум и возможность создания изображений с 100-кратным цифровым зумом.

В Vivo X200 Pro установлен аккумулятор емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку на 30 Вт. Это позволит пользователям значительно сократить время на подзарядку устройства, обеспечивая при этом длительное время работы без подзарядки.

Смартфон будет иметь защиту по стандартам IP68 и IP69K, что гарантирует высокую степень защиты от пыли и воды. В числе других характеристик — чип NFC для бесконтактных платежей, мощный вибромотор для тактильной обратной связи, а также подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев для безопасной разблокировки устройства.

Vivo X200 Pro будет работать на базе Android 15 с пользовательскими интерфейсами OriginOS 5 для китайского рынка и FuntouchOS 15 для международных пользователей.

На сайте крупнейшего китайского маркетплейса JD.com уже появилась информация о предзаказах на линейку Vivo X200. Оформить заказ на смартфоны можно будет с 8 октября, а официальная премьера пройдет 14 октября.

#vivo x200 pro
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