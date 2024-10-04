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Обновление Samsung выводит из строя модели Galaxy S10, Note 10 и другие
Samsung сделала неприятный подарок владельцам старых устройств

Программные обновления обычно должны исправлять ошибки, закрывать уязвимости и приносить новые возможности. Обновление для устройств Galaxy S10 и Galaxy Note10 от Samsung вместо этого лишает их работоспособности, заставляя выполнять сброс настроек до заводских.

Несколько сообщений от пользователей подтвердили, что в последние несколько дней, после установки обновления на устройствах серии Galaxy S10 (S10, S10+, S10e, S10 Lite, S10 5G) и Galaxy Note 10 (Note 10, Note 10+, Note 10 5G), устройства перестали работать. Пользователи Galaxy S10, серии Note10, Galaxy M51 и Galaxy A90 столкнулись с теми же проблемами.

Затронутые устройства не могут завершить процесс установки обновления. Причиной может быть неисправное обновление SmartThings Framework.

Поскольку аппараты не дают возможности откатить обновление, единственный способ заставить их работать — выполнить сброс к заводским настройкам через восстановление Android. На Galaxy S10, чтобы загрузиться в меню восстановления Android, нужно полностью выключить устройство, затем одновременно нажать и удерживать кнопки Bixby и увеличения громкости. Далее нажимается кнопка питания, и нужно удерживать её, пока на экране не появится логотип Samsung.

Затем кнопки отпускаются, и аппарат загрузится в режим восстановления. На серии Galaxy Note10 нужно нажать и удерживать кнопки увеличения громкости и питания, чтобы зайти в режим восстановления.

В режиме восстановления нужно использовать кнопки увеличения и уменьшения громкости для перехода на опцию «Wipe data/factory reset» и активировать её с помощью кнопки питания. Будет предложено подтвердить сброс, а после завершения процесса вам нужно вернуться в предыдущее меню и выбрать «Reboot system now».

Выполнение сброса к заводским настройкам приведёт к удалению всех пользовательских данных. Сейчас рекомендуется не устанавливать обновление на Galaxy S10, Note10 или другие затронутые аппараты и отключить функцию «Автоматическое обновление приложений».

#смартфоны #samsung
Источник: neowin.net
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