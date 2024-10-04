Samsung Galaxy S25 появится предположительно в следующем году.

Дэвид Ковальски, который известен под ником @xleaks7 на X/Twitter, опубликовал несколько фотографий макета вместе со ссылкой на VeePN, который содержит дополнительную информацию, а также видео. На первый взгляд макет Galaxy S25 выглядит очень похожим на Galaxy S24, с закругленными углами и вертикальным стеком из трех вырезов для камеры.

Galaxy S25 Ultra может иметь более острые углы и конечно несколько иное расположение задней камеры. Фронтальное фото намекает на то, что Samsung использует меньшие рамки на Galaxy S25 по сравнению с Galaxy S24. Также видим, что он сохраняет центральное верхнее отверстие для фронтальной камеры.

Сообщают, что просочившийся макет Galaxy S25 имеет размеры 146,94x70,46x7,25 миллиметра. Если это правда, Galaxy S25 будет немного меньше Galaxy S24, размеры которого составляют 147,0x70,6x7,6 миллиметра.

Galaxy S25 будет оснащен 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2340x1080 и частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и 8 ГБ оперативной памяти. Также ожидается, что он будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, тройной 50-мегапиксельной камерой сзади и 12-мегапиксельной камерой спереди. Ожидается, что Samsung выпустит Galaxy S25 где-то в январе или феврале 2025 года.