Данное решение связано с тем, что его производительность не оправдала ожиданий.

Ожидалось, что предстоящие модели Galaxy S25 и S25+ от Samsung будут оснащены новейшим чипсетом Exynos 2500. Однако последние слухи опровергли данные ожидания, утверждая, что этот долгожданный чип не появится в трёх флагманских моделях S-серии, выпущенных в первом квартале 2025 года.

Главной причиной задержки выпуска чипа Exynos 2500 является его производительность, которая не оправдала ожиданий. По данным достоверных источников, производительность чипа составляет всего 55%, что значительно ниже предыдущей цели Samsung в 70%. Выход продукции является важным показателем эффективности производства полупроводников, и этот дефицит, очевидно, оказал влияние на планы Samsung по запуску производства. Недостаточная производительность чипа на 3-нм техпроцессе Samsung стала ключевым фактором в решении компании отказаться от его использования в флагманских моделях Galaxy S25.

Вместо Exynos 2500, все три модели Galaxy S25, включая Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, якобы будут оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Это решение обусловлено желанием Samsung "максимально увеличить производительность" своих флагманских устройств. Хотя Exynos 2500 отсутствует во флагманских телефонах серии S25, слухи предполагают, что он появится в других устройствах. В частности, ожидается, что чип будет использован в Galaxy S25 FE, который может выйти раньше, чем ожидалось. Кроме того, Exynos 2500 может стать первым чипом от Samsung, который будет использован в складных устройствах компании, таких как Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Это будет значительным сдвигом, поскольку исторически складные устройства Samsung всегда оснащались чипсетами Qualcomm Snapdragon.