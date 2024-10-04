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10test
Samsung планирует выпустить стабильную версию One UI 7 в 2025 году
Samsung решила отложить окончательный запуск стабильной версии One UI 7, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы.

Сейчас компания Samsung проводит тестирование бета-версии One UI 7. На текущей конференции для разработчиков южнокорейская компания объявила, что стабильный релиз One UI 7 состоится в 2025 году, одновременно с запуском новой серии Galaxy S25. Несмотря на то что многие пользователи ожидают обновления, данная новость может оказаться разочаровывающей для некоторых, так как Samsung, похоже, решила отложить окончательный запуск, чтобы гарантировать бесперебойную работу системы.

По информации от Samsung, доступная бета-версия One UI 7 появится до конца текущего года. Сначала доступ к ней получат пользователи серии Galaxy S24, а также, возможно, Galaxy S23. Но это не ограничится только флагманами: ожидается, что новинка также будет представлена на последних складных устройствах Samsung, таких, как Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

One UI 7 обещает множество новых функций и улучшений, и Samsung намерена тщательно протестировать программное обеспечение, чтобы избежать серьезных сбоев. Участники бета-программы смогут первыми опробовать нововведения и поделиться своими отзывами, что поможет улучшить финальный продукт. Однако тем, кто предпочитает стабильность, стоит дождаться полноценного релиза в 2025 году.

#samsung #galaxy s24 #galaxy z fold 6 #galaxy s23 #galaxy z flip 6 #one ui 7
Источник: gizmochina.com
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