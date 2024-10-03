Обладатели плат AMD X670E жалуются на падение производительности накопителей

Несколько пользователей материнских плат AMD X670E столкнулись с проблемами производительности при использовании SSD с интерфейсами PCIe Gen 5 и Gen 4. Вместо заявленных высоких скоростей чтения и записи, которые должны выдавать накопители PCIe Gen 5, пользователи заметили работу SSD на скорости Gen 1.

Проблема носит массовый характер, затрагивая материнские платы Asus и MSI на чипсете X670E. Платы на чипсетах AMD B650, B650E и X670 не испытывают подобных неполадок. Падение производительности — не единственная проблема. Несколько пользователей сообщили о сбоях при загрузке Windows. Система не распознаёт или не загружается с SSD PCIe Gen 5.

По данным компании Crucial, проблема заключается не в самом чипсете AMD X670E, а в реализации интерфейса PCI-Express I/O на платформе. Речь идёт об интерфейсах M.2 NVMe с поддержкой PCIe Gen 5, подключённых к процессору. Crucial рекомендует пользователям переместить накопители в слот M.2 Gen 4, подключённый непосредственно к чипсету X670E, и ждать выхода новых обновлений BIOS от производителей материнских плат.

На форумах сообщается, что запуск материнских плат X670E с видеокартой в первом слоте привёл к схожим проблемам у некоторых пользователей. Переключение на PCIe Gen 4 или использование SSD Gen 4 решали проблему, что наводило на мысль о том, что проблема была связана с SSD Gen 5. Однако, протестировав разные накопители Gen 5 от различных производителей, они обнаружили, что проблема сохраняется. Это указывает на проблему с материнскими платами.

AMD и крупные производители материнских плат пока не делали официальных заявлений по этому вопросу. Ранее AMD подчеркнула важность PCIe Gen 5 в будущей экосистеме высокопроизводительных компонентов, включая новые материнские платы X870 и X870E для процессоров серии Ryzen 9000. Обновления от AMD и сторонних производителей материнских плат должны улучшить совместимость и производительность SSD PCIe Gen 5 на платах X670E.

Хотя SSD на PCIe Gen 5 теоретически предлагают скорость, значительно превосходящую накопители Gen 4, на практике большинство пользователей не заметят существенной разницы в повседневных задачах. Тем более когда SSD не работает на полной скорости из-за ограничений материнской платы. Накопители Gen 4 обеспечивают скорость чтения/записи до 7 ГБ/с и способны справляться с любыми задачами, будь то игры, видеомонтаж или обработка данных.