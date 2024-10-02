Появилась информация, что AMD отложит запуск графических карт на архитектуре RDNA 4 из-за переизбытка ускорителей текущего поколения RDNA 3

Тем, кто с нетерпением ждет настольных видеокарт AMD следующего поколения, возможно, придется подождать немного дольше, чем предполагалось, но они в любом случае появятся раньше, чем новая серия GeForce 5000 от Nvidia. Согласно новому слуху выпуск компанией AMD своих будущих графических процессоров задерживается из-за значительного количества нераспроданных карт на базе архитектуры RDNA 3.

Ранее в сети были противоречивые сообщения о том, когда именно AMD выпустит свои видеокарты на базе RDNA 4. Некоторые говорят, что это произойдет ближе к концу этого года, в то время как другие указывают на презентацию и запуск на мероприятии CES 2025 в начале января.

Известный инсайдер Kepler считает, что AMD выпустит свои новые карты на выставке CES в январе. Теперь Moore's Law is Dead заявляет о выпуске в первом квартале 2025 года, и причины этого весьма интересны.

По данным Moore's Law is Dead, ссылающегося на партнера AMD и крупного ритейлера, карты RDNA 4 должны были выйти раньше, но в реальности задерживаются. Это связано с огромной проблемой избыточного предложения текущих карт на базе GPU Navi 31, таких как RX 7900 XT, RX 7900 XTX и RX 7900 GRE. Источник добавил, что карты RDNA 3 низкого и среднего ценового диапазона продаются хорошо.

Стоит отметить, что у Moore's Law is Dead не всегда владеет точной информацией. Однако верно то, что карты на базе Navi 31 продаются не так хорошо, как хотелось бы AMD. Если посмотреть на последний опрос Steam, то самой популярной моделью среди моделей AMD Radeon RX 7900 XTX, занявшая только 34-е место.

Избавление от излишков карт на базе Navi 31 перед выпуском RDNA 4 имеет смысл, поскольку новые карты предлагают гораздо лучшее соотношение цены и производительности. Будет сложно продать дорогую карту RDNA 3, когда более дешевый графический процессор RDNA 4 предложит большую производительность по меньшей цене.

Считается, что Nvidia представит свои серии RTX 5080 и RTX 5090 на выставке CES 2025, следуя своей традиции выпускать сначала высококлассные варианты. Только появление RTX 5070 и других моделей среднего уровня позволит картам Nvidia конкурировать с новинками на архитектуре RNDA 4.

Напомню, в сентябре AMD подтвердила, что не будет конкурировать с Nvidia на уровне флагманских видеокарт. Руководитель компании подтвердил, что выпуск карт в линейке Radeon RX 8000, соответствующих топовым графическим процессорам Nvidia RTX 5000, не предусматривается. Вместо этого AMD сосредоточится на своих продуктах среднего и нижнего уровня, чтобы увеличить общую долю рынка компании.