Microsoft не будет выпускать новую версию HoloLens 2

Компания Microsoft прекратила производство гарнитуры смешанной реальности HoloLens 2. Планов по выпуску устройства нового поколения у компании нет. Для HoloLens в нынешнем виде это может означать конец пути.

Microsoft анонсировала свою гарнитуру второго поколения в начале 2019 года на смену первому HoloLens. Вторая версия получила множество улучшений по сравнению с первой моделью, но и подорожала до $3,500. У Microsoft были все возможности привлечь внимание корпоративных клиентов, но всего через месяц после появления HoloLens 2 конкурирующий Magic Leap переключил внимание на себя.

Третья версия HoloLens находилась в разработке. Business Insider сообщает, что проект в итоге был отменён несколько лет назад.

Microsoft уведомила партнёров и клиентов, что сейчас у них есть последняя возможность приобрести HoloLens 2. Как только имеющиеся запасы будут распроданы, новых не будет. Microsoft прекратила производство оригинальной версии HoloLens в 2018 году, примерно через три года после релиза.

HoloLens 2 будет получать программную поддержку до конца 2027 года. Поддержка первой версии HoloLens завершится 10 декабря этого года.

Прекращение производства HoloLens 2 нельзя назвать сюрпризом. Устройству почти пять лет, глава подразделения покинул компанию в 2022 году, а Microsoft сократила персонал подразделения смешанной реальности несколько месяцев назад. Устройства смешанной реальности не стали популярными, как предполагалось.