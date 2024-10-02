Ваш компьютер с Windows 11 будет развиваться благодаря искусственному интеллекту

Microsoft полностью посвятила себя искусственному интеллекту. Компания из Редмонда уже несколько месяцев работает над новыми возможностями на основе искусственного интеллекта, которые впервые увидели свет и которые призваны навсегда изменить взаимодействие пользователей с компьютерами. Microsoft уверена, что ИИ - это ключ к преобразованию Windows 11.

Новые функции Microsoft появятся как в Windows 11, так и на компьютерах Copilot+. Copilot становится ключевым элементом Windows 11, новые функции обширны, и, по сути, Microsoft занимает лидирующие позиции в области потребительского ИИ благодаря всему объявленному сегодня развертыванию.

Copilot Voice - один из главных прорывов Microsoft, теперь ИИ обладает человеческим голосом, как и ChatGPT. Это стало возможным благодаря использованию модели GPT-4o, которая является огромным скачком вперед в естественности разговора. Но это только начало, Microsoft хочет, чтобы Copilot стал частью повседневной жизни пользователей.

В связи с этим Microsoft анонсировала приложение Copilot Daily, основная функциональность которого заключается в предоставлении пользователю созданной искусственным интеллектом сводки, в которой информация по интересующим темам может быть представлена как в виде текста, так и в виде изображений. Это будет интересный способ запуска компьютера, когда вы отправляетесь на работу или учебу.

Это не единственная новая функция Microsoft, основанная на искусственном интеллекте. Компания из Редмонда представила целую коллекцию функций. «Нажмите, чтобы сделать» - один из этих инструментов на базе ИИ. Microsoft предлагает, чтобы контекстное меню, появляющееся при нажатии правой кнопки мыши, менялось в зависимости от ситуации.

Что это значит? Когда вы щелкаете правой кнопкой мыши на изображении, появляются опции, связанные с типом файла. Это означает, что, например, вы можете выполнить поиск в Bing, стереть или размыть фон изображения и удалить объекты. Контекст будет таким, который предлагает возможности «Нажмите, чтобы сделать».

Продолжая тему улучшений, Microsoft усовершенствовала поиск в Windows 11 благодаря искусственному интеллекту. Теперь при выполнении любого поиска шансы на его успех будут выше, ИИ облегчит поиск файлов, даже если вы не знаете их названия.

Это уже не первый случай использования искусственного интеллекта, самый простой пример - Google Photos позволяет пользователям находить фотографии, просто набрав «день рождения». К сожалению, чтобы воспользоваться этой функцией, потребуется ПК Copilot+, поскольку он должен быть оснащен NPU.

Продолжая тему изображений, Microsoft только что улучшила редактирование фотографий с помощью функции Super Resolution. Эта функция позволяет повысить разрешение изображений, причем, как стало известно, до восьми раз. Новая функция позволит сохранять старые фотографии или те, которые имеют низкое разрешение.

Это не единственный инструмент, появившийся в руках Microsoft: теперь Paint позволит удалять объекты и заполнять пустые пространства с помощью генеративного искусственного интеллекта. Еще одно приложение, которое навсегда изменится благодаря ИИ, - Microsoft Edge, Copilot Vison будет интегрирован в браузер Microsoft.

Теперь помощник сможет «видеть» и «слышать» все, что делает пользователь в Microsoft Edge. Главная полезность заключается в том, что он сможет отвечать на вопросы о контенте, который находится на экране, что будет очень полезно в случае запроса информации о содержимом на экране.

В завершение всех новых функций Microsoft теперь доступна функция Recall. Компания из Редмонда выпустила предварительную версию, которая будет доступна в октябре всем, у кого есть ПК Copilot+ на базе Snapdragon, а ПК Copilot+ на базе Intel или AMD получат Recall в ноябре.