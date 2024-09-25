Многозадачные тесты показали прирост производительности Snapdragon 8 Gen 4 на 7%

Недавно будущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra протестировали на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 4. Тогда стало известно, что в многозадачной работе он превосходит новый чип Apple A18 Pro. Теперь тесты выполнили снова, на этот раз с повышенной тактовой частотой. Результаты стали ещё выше.

В первом случае производительные ядра работали на частоте 4,2 ГГц, остальные шесть ядер — на частоте 2,9 ГГц. Теперь этот же аппарат получил частоты 4,47 ГГц и 3,53 ГГц соответственно. Пока это самая высокая частота данного чипа среди всех продемонстрированных тестов.

Увеличение частоты положительно повлияло на результаты многозадачного тестирования. Они выросли на 7% и составили 9706 баллов. Вот только результат одноядерного тестирования стал хуже и равен 3011 баллам, хотя разница в пределах погрешности.

Несмотря на разгон, результаты оказались хуже, чем у будущего смартфона OnePlus 13 на этом же процессоре. Там в многоядерном тестировании было набрано 10 049 баллов на частоте 4,32 ГГц. Почему результат был выше при более низкой частоте, пока остаётся неизвестным. Анонс запланирован на октябрь, поэтому тогда информации станет больше.