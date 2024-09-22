Покупатели грядущих смартфонов получат ряд заманчивых преимуществ, но услуга будет платной

Серия Redmi Note всегда славилась своей выгодной ценой, и, похоже, Xiaomi делает ещё один шаг вперед к пользователям с предстоящими Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro+. Перед их выпуском на следующей неделе компания представила комплексную гарантийную программу под названием «King Kong Guarantee Service».

King Kong Guarantee предлагает пять основных преимуществ. Во-первых, это годовая гарантия от случайного повреждения водой. Это приятное дополнение, учитывая, что большинство стандартных гарантийных обязательств исключают попадание жидкости. Во-вторых, пользователь получает бесплатную замену экрана в течение первого года, если по какой-либо причине он будет разбить.

Гарантия также распространяется на крышку аккумулятора в течение года, что может быть полезно для тех, кто склонен ронять свой телефон. Но настоящим преимуществом является пятилетняя гарантия на аккумулятор. Если состояние аккумуляторной батареи упадет ниже 80% или возникнут проблемы с производительностью в течение этого периода времени, Xiaomi заменит его бесплатно. Это щедрое предложение, особенно учитывая, что большинство аккумуляторов телефонов начинают показывать признаки износа в течение 2–3 лет.

Наконец, гарантия King Kong включает пункт «365 дней замены без ремонта». Если в течение первого года у телефона произойдет сбой оборудования, пользователь получит совершенно новое устройство вместо ремонта.

Однако есть несколько нюансов, которые следует иметь в виду. Хотя подробности официально не подтверждены, сообщения предполагают, что пользователю, возможно, придется заплатить дополнительно 595 юаней (примерно 85 долларов США), чтобы активировать услугу King Kong Guarantee.

Гарантия King Kong, несомненно, впечатляет на бумаге. Пятилетняя гарантия на аккумулятор и покрытие случайных повреждений — это возможности, которые обычно зарезервированы за флагманскими устройствами.

Решать, платить ли дополнительные деньги за расширенную гарантию придется покупателю. Если пользователь не очень аккуратно обращается со своими гаджетами, то защита от случайных повреждений и пятилетняя гарантия на аккумулятор могут показаться заманчивыми. Но для тех, кто хорошо заботится о своих устройствах, стандартной гарантии может быть вполне достаточно.

Придется подождать официального запуска на следующей неделе для получения полной информации о серии Redmi Note 14 Pro, включая цены и особые условия для King Kong Guarantee Service.