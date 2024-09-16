Презентация новинок ожидается в ноябре.

По мере приближения даты официальной презентации новой линейки смартфонов Redmi K80 её представители всё чаще появляются в базах данных организаций, ответственных за сертификацию устройств — сегодня предстоящие новинки были замечены на китайской платформе, сообщает издание Gizmochina.

Redmi K70. Источник фото: Gizmochina

В базе данных китайской платформы сертификации средств связи смартфоны Redmi K80 и Redmi K80 Pro указаны с модельными номерами 24122RKC7C и 24117RK2CC, что соответствует информации, появившейся чуть ранее благодаря записям в базе данных IMEI.

Более ранние утечки указывают, что смартфон Redmi K80 получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а также OLED-панель с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

Старшая модель, Redmi K80 Pro, как предполагается, обзаведётся более производительным чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и плоским OLED-экраном с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, Кроме того, смартфон может быть оснащён основной камерой с 50-Мп датчиком, дополненной сверхширокоугольным модулем и 50-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом.

Дополнительные меры безопасности для Redmi K80 Pro, как ожидается, обеспечит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, а Redmi K80 получит оптический датчик для этих же целей.

Предполагается, что смартфоны Redmi K80 и Redmi K80 Pro будут представлены в ноябре текущего года, а их конкурентами могут стать OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro, снабжённые чипами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 4 соответственно.