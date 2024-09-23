Сроки выхода новинок пока не уточняются.

MSI готовит пять материнских плат Project Zero с обратным расположением коннекторов, три платы разрабатываются для платформы Intel и две платы для платформы AMD, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников: французский ресурс Cowcotland и китайский ITHome. Как отмечает VideoCardz, на сегодняшний день MSI выпустила три платы Project Zero с чипсетами Intel Z790, B760M и AMD B650M.

Источник изображения: MSI, Cowcotland, ITHome

Сборка системы со скрытой прокладкой кабелей требует не только материнскую плату со специальной конструкцией, но и корпус с дополнительными прорезями для подключения кабелей питания на обратной стороне материнской платы. В ассортименте MSI есть подобный корпус с панорамным остеклением, модель MAG PANO M100R PZ, в будущем планируется выпустить ещё одну модель — это также входит в планы по расширению экосистемы Project Zero.

Источник изображения: MSI, Cowcotland, ITHome

Новинка получила название MAG PANO 110R PZ — это крупный корпус с габаритами 225×420×485 миллиметров и возможностью установки до 10 вентиляторов, четыре уже входят в комплект, три из них реверсивные. Также в комплект корпуса войдёт плата для управления вентиляторами.

Источник изображения: MSI, Cowcotland, ITHome

Сроки выхода новинок не уточняются, но можно предположить, что они будут основаны уже на новых чипсетах Intel и AMD. По неофициальной информации, материнские платы Intel Z890 вместе с разблокированными настольными процессорами Core Ultra 2-го поколения появятся в продаже к концу октября, материнские платы AMD X870E и X870 ожидаются в продаже с 30 сентября. Сроки выхода более бюджетных решений неизвестны, есть предположения, что ждать их стоит на CES 2025.