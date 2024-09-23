Новая кнопка камеры могла вызвать проблемы на iPhone 16 Pro

Релиз аппаратов iPhone 16 не прошёл для Apple идеально. На модели Pro спрос оказался меньше прошлогоднего, а ещё обнаруживаются аппаратные проблемы. Владельцы iPhone 16 Pro жалуются на проблемы с экранами своих дорогостоящих новинок.

У некоторых пользователей экраны iPhone 16 Pro перестают реагировать на прикосновения. Новость впервые появилась на форумах Reddit. Чаще всего это относится к правой половине экрана, где расположена новая кнопка камеры.

Многие считают, что именно она и виновата в проблеме. Пользователи утверждают, что сенсорный экран перестаёт реагировать, если их руки касаются кнопки камеры. В результате случайное нажатие на кнопку камеры становится причиной медленной реакции экрана или полного отсутствия реакции. Зависает iPhone 16 Pro на время и со всех сторон экрана.

Проблема может быть связана с программным обеспечением iPhone. Существует функция «отказ от касаний ладонью», которая блокирует все касания, чтобы избежать нежелательных нажатий. Эта проблема не затрагивает более старые модели, хотя там такая опция тоже имеется. Apple, скорее всего, сможет исправить ситуацию с помощью обновления, если только дело не в аппаратных проблемах кнопки.