Huawei MatePad 12 X поступает в международную продажу

В четверг в Барселоне состоялся анонс планшета Huawei MatePad 12 X. Он обладает 12-дюймовым экраном PaperMatte с разрешением 2.8K (2800 x 1840) и поддержкой динамической частоты обновления от 30 до 144 Гц. Яркость достигает 1000 нит и поддерживается цветовой диапазон P3, что даёт яркое и качественное изображение. Планшет обладает соотношением площади экрана к корпусу 88% и соотношением сторон 3:2.

Работая на системе HarmonyOS 4.2, MatePad 12 X даёт на выбор 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ хранилища. Разрешение основной камеры 13 Мп, широкоугольной 8 Мп, передней 8 Мп с поддержкой съёмки видео до 1080p при 30 кадрах/с.

Планшет получил аккумулятор 10100 мАч с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт. Это даёт до 14 часов воспроизведения видео. Среди стандартов связи представлены двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, USB Type-C и технология Huawei Sound.

Сильной стороной Huawei MatePad 12 X является сверхяркий экран PaperMatte. Он имитирует текстуру бумаги и снижает блики благодаря антибликовому покрытию на наномасштабном уровне. Это снижает нагрузку на глаза при длительной работе, улучшая чтение и письмо. Экран хорошо противостоит пятнам и умеет улучшенный отклик на прикосновения.

Планшет поддерживает стилус Huawei M-Pencil третьего поколения и магнитную клавиатуру с технологией NearLink. Это делает его удобным для рисования и создания заметок.

Корпус выполнен из металла, его толщина 5,9 мм, вес 555 г. Доступны белый и зелёный цвета при цене от 550 фунтов за 512 ГБ памяти.